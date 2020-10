1









La Juve è tornata in isolamento fiduciario. Come da protocollo i bianconeri sono rientrati al JHotel e lì resteranno nei prossimi giorni, fino a quando non verrà effettuato un nuovo tampone e fino a quando non arriveranno buone notizie. Dopo la doppia positività in casa bianconera, il gruppo squadra si è isolato e fino a martedì compreso non si muoverà. Come potranno quindi i giocatori rispondere alla chiamata delle Nazionali in questa sosta? La risposta è semplice: potranno prendere parte alle spedizioni da mercoledì in avanti. A patto che i tamponi diano tutti risultati negativi.