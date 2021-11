I precedenti di Juventus-Atalanta sono favorevoli ai bianconeri. In campionato si sono disputatiche hanno visto la Signora prevalere, a fronte di. L'ultimo confronto è terminato 1-1 e si fa ricordare perché in quell'occasioneha messo a segno la sua prima rete in Serie A con la Juventus, nata da una conclusione da fuori area assolutamente imparabile. Ecco i "five moments" scelti dalla Juventus e pubblicati sul sito ufficiale.- Negli ultimi anni, all'Allianz Stadium Juventus-Atalanta è sempre stata una sfida dagli alti contenuti tecnici ed agonistici. Non sfugge alla consuetudine la gara del 2017-18, che vede i bianconeri prevalere 2-0 sulla formazione di Gasperini. Tra i protagonisti della giornata c'è Blaise Matuidi, particolarmente brillante all'inizio e nella parte conclusiva, nella quale realizza il gol che fissa il risultato.- Stephan Lichtsteiner contro Leonardo Spinazzola: è uno dei duelli più intriganti di Juventus-Atalanta del campionato 2016-17. La partita viene vinta dai padroni di casa col punteggio di 3-1. Il rossocrociato e l'azzurro si confrontano più volte sulla fascia, anche il compito principale del bianconero è neutralizzare le invenzioni del Papu Gomez, il leader tecnico della squadra bergamasca.- Cambio di decennio, anzi di secolo. Il numero 4 della Juve contro il 5 dell'Atalanta è un duello nella zona mediana del campo. Da una parte Dino Baggio, destinato al termine della stagione a brillare nel Mondiale americano. Dall'altra il brasiliano Alemao, giocatore dalla provata esperienza. La gara viene vinta dai bianconeri per 2-1.Anche Juventus-Atalanta del 1991-92 vede i bianconeri vincere al Delle Alpi per 2-1. A colpire di testa il pallone, in una delle sue frequenti incursioni offensive, è il tedesco Jurgen Kohler. A osservare il compagno c'è Massimo Carrera, che ha vestito anche il nerazzurro con la stessa dedizione alla causa mostrata a Torino.Ancora un duello ad alta quota, molti Juventus-Atalanta prima. Siamo nel 1966 e la foto illustra la copertina di Hurrà Juventus, il mensile dedicato ai tifosi bianconeri. L'immagine ritrae un attacco della squadra di casa, con Menichelli che prova a sfondare la resistenza dei difensori ospiti. Un tentativo per cercare di pareggiare una situazione di svantaggio, che trova compimento solo al novantesimo minuto grazie a un gol di un difensore: Sandro Salvadore.