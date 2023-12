Una vittoria fondamentale per la Juventus, come dimostrano anche le tante esultanze e i messaggi dei giocatori bianconeri sui social dopo la partita. La Juve vince 2-1 contro il Frosinone, a segno Yildiz e Vlahovic nel finale."Tre punti meritati, in un campo difficile", dice Mattia Perin. In generale, il miglior modo per festeggiare il natale dopo la vittoria odierna e prima di affrontare domenica prossima il big match contro la Roma. In GALLERY i messaggi dei giocatori della Juve al termine del match.