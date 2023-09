Dall'inizio della scorsa stagione, nessun centrocampista della Serie A ha preso parte attiva a più gol di Adrien(19, 12 reti e 7 assist) in tutte le competizioni. Essenziale. E' quanto riporta Opta, che analizza il rendimento del centrocampista bianconero, nello scorso anno il migliore per rendimento in casa Juve. Ma non è finita qui. Quello per Milik è il secondo assist in questa Serie A per Adrien Rabiot: ad oggi è il solo centrocampista ad aver fornito almeno due passaggi vincenti in ognuno degli ultimi quattro massimi campionati, dalla stagione 2020-21 ad oggi.