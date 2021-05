Domani sera la Juventus affronterà il Bologna per la partita che, Napoli-Verona e Atalanta-Milan permettendo, può dare alla squadra di Andrea Pirlo la qualificazione per la prossima Champions League. Nell'elenco dei 22 giocatori bianconeri convocati per la trasferta del Dall'Ara, ci sono anche due giocatori aggregati dall'Under 23. Due grandi talenti che hanno già assaporato l'emozione di calcare il campo con la prima squadra durante questa stagione. Si tratta del regista Nicolò Fagioli e dell'ala sinistra Felix Correia. Si ritaglieranno un posticino in Bologna-Juve?