Weston McKennie ha dato il via alla campagna acquisti della Juventus, che si preannuncia fatta di occasioni e scambi, come già accaduto per Arthur. Prima sarà anche necessario vendere e tagliare gli esuberi che appesantiscono il monte ingaggi, nel frattempo la lista degli obiettivi si sta delineando. Come riporta il Corriere dello Sport, in difesa Pirlo ha chiesto Hector Bellerin, terzino destro dell’Arsenal complicato da raggiungere. L’alternativa corrisponde ad un profilo più giovane, ovvero Sergino Dest, esterno basso dell’Ajax che Paratici sta monitorando da tempo.