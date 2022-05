Come racconta Gazzetta, la Juve cerca un difensore per risolvere due problemi fondamentali: contribuire a blindare la difesa, uno dei punti di partenza nella costruzione di una squadra vincente da parte di Allegri; creare occasioni da gol, dare superiorità, rifornire chi è deputato a fare gol. Il difensore di fascia è un altro dossier che merita di stare bene in alto nella pila di “lavori da fare” sulla scrivania di Federico Cherubini, responsabile dell’area sportiva della Juventus.