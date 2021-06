La Juventus potrebbe far fronte alla partenza di Cristiano Ronaldo il mese prossimo. E allora come correre ai ripari sul mercato per far avere a Massimiliano Allegri un attaccante di livello per mantenere alto lo spessore del reparto offensivo. La Gazzetta dello Sport fa due nomi come papabili nuovi innesti in avanti: quello di Gabriel Jesus, che risponderebbe maggiormente all'esigenza di Max di avere a disposizione un giocatore completo e già di esperienza a fronte della giovane età; e poi quello di Mauro Icardi, meno rispondente all'identikit ma che potrebbe convenire nell'ottica di uno scambio col Paris Saint-Germain per CR7.