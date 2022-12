Dopo essere stati al centro dei dibattiti in casa Juve per diverse stagioni, ora Maurizio Sarri e Andrea Pirlo saranno pronti a sfidarsi in una sfida amichevole in programma nelle prossime settimane. Come riportato da il Corriere della Sera infatti, la Lazio si recherà in Turchia dal 12 al 18 dicembre per affrontare il Galatasary, ma prima di fare ritorno a Roma è stata fissata una sfida tra i biancocelesti e il Fatih Karagümrük, squadra allenata da Andrea Pirlo dall'inizio della stagione.