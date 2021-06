Il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul casting a centrocampo della Juventus, dove regnano due ex: “Casting aperto a centrocampo: in vendita Aaron Ramsey che non scalda il mercato (contatti con Crystal Palace e West Ham), si apre uno spiraglio in uscita per Arthur (agenti richiamano il Psg) ma è zavorrato dalle cifre dello scambio con Miralem Pjanic. Proprio il bosniaco vuole tornare in Italia e ha nella Juve la sua prima scelta, il Barcellona apre a prestito e scambi, i bianconeri ci pensano mentre l'entourage del bosniaco bussa anche alle altre grandi. Un obiettivo concreto resta Manuel Locatelli, il sogno è Paul Pogba, c'è poi Houssem Aouar del Lione che attende segnali dopo il matrimonio sfiorato la scorsa estate, l'opzione Hakan Calhanoglu a parametro zero stuzzica ma il Milan si riavvicina al rinnovo”.