Come racconta Gazzetta, Kostic è il secondo giocatore che crossa di più nei cinque grandi campionati, oltre che uno dei leader di Bundesliga ed Europa League per assist. Inoltre, Opta calcola i metri percorsi dai calciatori che portano palla. Kostic in quella classifica è primo in Bundesliga e la spiegazione è chiara: Filip ha corsa, accelera, riparte, sa far male in transizione, attacca uno contro uno senza problemi. Tra i dati di Kostic, sono questi i più interessanti perché promettono di migliorare alcuni dei punti deboli della Juve 2021-22.