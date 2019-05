Dopo una stagione disastrosa, le strade di Douglas Costa e la Juventus potrebbero separarsi. L'esterno brasiliano era stato il grande protagonista dello scudetto 2017-18, ma è letteralmente scomparso negli ultimi mesi tra problemi fisici e scivoloni (dentro e fuori dal campo) che non sono piaciuti alla società. Secondo quanto riporta Tuttosport, sono due i club che potrebbero convincere i bianconeri a cedere Douglas Costa: Manchester United e Paris Saint-Germain. In attesa di conoscere il nome del prossimo allenatore della Juve, il 28enne si prepara per un futuro che potrebbe essere lontano da Torino.