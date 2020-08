Da Maestro sul campo, Pirlo vuole implementare le sue idee innovative anche in panchina, si spera con gli stessi successi ottenuti in carriera da calciatore. Di Pirlo non ce ne sono in giro, ma il nuovo tecnico della Juventus ha individuato due giocatori per rinforzare il centrocampo. Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, il primo sarebbe Manuel Locatelli, regista del Sassuolo che andrebbe proprio ad occupare quel ruolo dove Pirlo aveva incantato tutta Europa. Il secondo sarebbe Rodrigo De Paul, mezzala totale consacratosi in questa stagione con l’Udinese.