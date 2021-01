Come racconta Gazzetta, Pirlo lavora sulla testa dei suoi giocatori per la sfida contro l'Inter. Il tecnico ha ammesso di aver trovato la fisionomia del suo gruppo, una sorta di continuità nelle scelte, che poi si riflette chiaramente nei risultati. Oltre tanti punti accumulati nel mese di gennaio, adesso arriva il momento della verità. E inizia proprio dall'andata delle semifinali di Coppa Italia contro l'Inter, già martedì sera. Ecco perché in campo andrà la formazione migliore, con un paio di rivisitazioni soltanto. Da Matthijs de Ligt in difesa ad Adrien Rabiot in mezzo al campo. Giocatori che Pirlo ritiene importanti. Ad altezza Juve.