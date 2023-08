Come racconta Gazzetta, Massimiliano Allegri lo ha annunciato in conferenza stampa il debutto del secondo portiere della Juventus, Perin. Sarà questa la novità certa della Juve anti Bologna, ma probabilmente non l’unica:Dopo un precampionato passato alla Continassa per recuperare dopo l’intervento alla spalla, Allegri lo ha testato nel secondo tempo contro l’Udinese e ha avuto buone sensazioni, per questo è intenzionato a lanciarlo dal primo minuto, per completare la mediana composta dai punti fermi Locatelli e Rabiot.