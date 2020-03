Gonzalo Higuain, Miralem Pjanic e Sami Khedira sono partiti per raggiungere le rispettive abitazioni all'estero. Dopo aver documentati i motivi personali del rientro la la loro negatività al coronavirus, tutti e tre hanno potuto prendere aerei privati e raggiungere le rispettive destinazioni. Sulla carta tutto in regola, il dubbio semmai nasce pensando al perché l'intera squadra bianconera, dopo la positività di Daniele Rugani, non sia stata messa in quarantena ma solo in "isolamento domiciliare volontario", che di fatto non costringe i calciatori a restare isolati nonostante i contatti con un contagiato (due con Matuidi). Lo stesso dubbio ovviamente si estende a tutte le società che hanno preso un provvedimento del tutto simile a quello bianconero.