Quale ruolo per? Ne parla La Gazzetta dello Sport. "Allegri e CR7 presto si parleranno, riprendendo antichi discorsi. Allegri sa che il 7 alla Juve ha avuto un trattamento, non solo economico, diverso dai compagni, come forse è logico per una superstar da 317 milioni di follower su Instagram e quasi 800 gol in carriera. C’è da capire quali siano le regole di Max per la vita comune e quali le decisioni condivise sulla posizione. Ronaldo partirà da sinistra come nel 2018-19, con un 9 – Morata – al suo fianco? Oppure giocherà da punta, come in nazionale e almeno parzialmente con Pirlo? Per ora Cristiano si allena a Lisbona".