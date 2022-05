E' tempo di bilanci in casa Juve, soprattutto in virtù della stagione che è ormai conclusa da diverse settimane e che non ha praticamente più nulla da chiedere. Saranno dunque solo una cosa formale le due ultime uscite contro la Lazio questa sera e domenica prossima a Firenze, con la Vecchia Signora che vorrà onorare al meglio la carriera di Giorgio Chiellini, giunta al capolinea, almeno da calciatore. Ma sarà anche l'occasione per valutare attentamente quei giocatori che hanno giocato meno in questa stagione, tra i quali anche il brasiliano Arthur, condizionato da una serie di infortuni oltre che dalla sua costante altalena di rendimento. I DUBBI DI ALLEGRI - Rendimento che ha innescato una serie di dubbi a catena nella testa dei dirigenti bianconeri e in primis di Massimiliano Allegri, non del tutto convinto delle qualità e delle attitudini al gioco dell'ex Barca. Come riportato anche dalla versione odierna della Gazzetta dello Sport però, Arthur vorrebbe proseguire il suo rapporto con Madama ma a patto che venga preso in considerazione e ritenuto opportuno al nuovo progetto Juve. Pensieri che però non si rispecchiano con quelli dell'allenatore livornese che, sembra aver già dato il suo consenso per un eventuale cessione.