Futuro incerto per Kessie, che però secondo quanto riferisce calciomercato.com, il giocatore vedrebbe il ritorno in Serie A come un passo indietro per la sua carriera. L'ivoriano, dopo essersi trasferito dal Milan al Barcellona, vorrebbe continuare la sua avventura in blaugrana o nel caso spostarsi in Premier League. Si complica quindi il suo possibile approdo alla Juve.