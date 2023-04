La Juventus scenderà in campo questa sera a Lisbona contro lo Sporting Lisbona con due giocatori in diffida: Danilo e Bremer. In caso di cartellino giallo, i due salteranno l'eventuale semifinale di andata di Europa League contro Siviglia o Manchester United (andata 2-2), in programma giovedì 11 maggio e giovedì 18 maggio.