Stasera a Firenze ci sarà la semifinale di andata di Coppa Italia, ma chi sono i giocatori diffidati e che quindi in caso di ammonizione potrebbero saltare la gara di ritorno? Per la Juventus si tratterebbe di Alex Sandro che però non è a disposizione per infortunio. Per la squadra di Vincenzo Italiano i diffidati sono Castrovilli, Duncan e Igor.