Come racconta Gazzetta, i difensori sott’osservazione, in questo momento della stagione, sono diversi. Tra questi c’è l’olandese Danilho, 25 anni, compagno di reparto dell’ex capitano juventino Leonardo Bonucci nell’Union Berlino. Gioca in Olanda, ma è tedesco, Armel: il Southampton, retrocesso in Championship, gli ultimi giorni di mercato lo ha prestato al Psv Eindhoven. Kostantinos, sondato a luglio dai bianconeri quando ancora giocava nello Stoccarda, si è trasferito al West Ham. È rimasto al Paok, invece, il connazionale Kostantinos, classe 2003 nel mirino di diversi top club.