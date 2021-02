Il giallo di Danilo? Semplicemente, piove sul bagnato. La Juve, per la sfida di campionato con il Verona, non avrà a disposizione nessun terzino destro. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, né Juan Cuadrado né tantomeno Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci recupereranno per la trasferta.