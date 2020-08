7









“Paul è al centro di un progetto tecnico importante, anche negli anni scorsi lo United non ha mai voluto aprire una trattativa. Tratteremo per il rinnovo con calma, senza stress. Ne continueremo a parlare". Parole e musica di Mino Raiola, agente di Pogba, che allontana così il possibile ritorno del francese alla Juventus. Anche se lo scenario poteva essere completamente diverso: come riporta Calciomercato.com, i bianconeri avevano la promessa di poter trattare il campione del mondo in estate. Ma nel giro di nove mesi è cambiato tutto, anzi, il mondo.



QUANTE COSE SONO CAMBIATE – Cosa è successo nel frattempo? Beh, l’avvento del coronavirus ha piegato la vita di tutte le persone e ogni settore lavorativo, compreso il calcio. La Juventus, che non vanta finanze rigogliose, ne ha inevitabilmente risentito, cosa che ha reso impensabile la volontà comunicata tempo fa sia a Pogba che a Raiola di presentare un’offerta per riportarlo a Torino. In quei mesi il rapporto tra il francese e il Manchester United si stava consumando, ma gli ottimi risultati ottenuti da Solskjaer (conquista della Champions League) supportati dall’ambizione del club attraverso acquisti importanti come Bruno Fernades, hanno riportato il sorriso a Pogba. Niente offerta da 100 milioni dunque, e gli scambi con Douglas Costa o Ramsey non hanno mai preso quota.



PROBLEMA INGAGGIO – Inoltre c’è il nodo ingaggio difficilissimo da scogliere: l’ex bianconero percepisce 15 milioni di euro lordi all’anno, ben lontano dal tetto di 9 milioni lordi previsto dal salary cap introdotto dalla Juve per i nuovi acquisti. Uno strappo alla regola complesso da attuare, confermato da Paratici a giugno rispondendo a domande su Pogba: “Stipendi così non saranno più accessibili”. I tifosi lo acclamano, ma il Pogback quest’anno è irrealizzabile. Se ne riparlerà…