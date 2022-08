Come racconta Gazzetta, la Juve spinge per definire in questo modo l'affare Paredes.Se giocasse almeno il 50% delle partite,, a patto che i bianconeri si qualifichino per la prossima edizione della Champions League. Le cifre dell’operazione su cui lavora Federico Cherubini: prestito oneroso più riscatto fissato tra i 14 e i 15 milioni più bonus. In totale, se il Psg desse il via libera a queste condizioni e poi fossero raggiunte, i bianconeri dovrebbero rendere il trasferimento da temporaneo a definitivo per una spesa intorno ai 20 milioni di euro.