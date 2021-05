Punto di non ritorno. L’arrivo di Mike Maignan spinge Gigio Donnarumma fuori dal Milan, stufo del braccio di ferro portato avanti per troppo tempo da Riola per il rinnovo di contratto del portiere rossonero. Quasi ex, perché anche lui adesso ha fretta di definire il suo futuro, dopo aver chiuso in malo modo la lunga avventura con il Diavolo. La Juventus c’è, da tempo, e l’offerta è già sul tavolo dell’agente: come riporta Calciomercato.com, sul piatto c’è una proposta di oltre 10 milioni netti più bonus, con commissioni destinate a Raiola tra i 15 e i 20 milioni di euro. In ogni caso, la Juve dovrà trovare una nuova sistemazione a Szczesny.