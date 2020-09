L'accordo tra Luis Suarez e la Juventus è fatto da giorni. L'uruguaiano è pronto a vestire la maglia bianconera ma deve prima prendere il passaporto italiano e poi trovare l'accordo per la buonuscita dal Barcellona. Come scrive La Gazzetta dello Sport "i parametri finanziari sono ormai chiari visto che partirà da uno stipendio base di 6,5 milioni a stagione. Ad esso, però, sono collegati sostanziosi bonus che gli permettono di toccare anche quota 10: ovviamente puntando all’obiettivo principale in Champions. L’intesa varrà sino al 30 giugno 2022, con opzione per la terza stagione. In questa prospettiva i legali del Pistolero stanno approfondendo anche l’allettante tema fiscale. Va ricordato, infatti, che il Decreto Crescita prevede uno sconto del 50% sulla tassazione per i cosiddetti «impatriati». E Luis rientra in questa categoria".