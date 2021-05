Firma già arrivata, annuncio in uscita. Massimiliano Allegri e la Juventus si sono trovati, anzi ritrovati e sono pronti a una seconda avventura insieme. Il club bianconero è pronto a ripartire, ripartendo da Max. Ha congedato elegantemente Pirlo e ora apre al nuovo contratto di Allegri, che ha firmato un quadriennale con "pieni poteri" decisionali e un nuovo ciclo da far partire. Un ingaggio vicino ai 9 milioni, in cui il fisso sarà tra i 7 e gli 8 con bonus da aggiungere.