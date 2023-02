ha raggiunto un accordo con laper il rinnovo del contratto fino al 2025, con opzione facilmente raggiungibile fino al 2026. La firma e l'ufficialità arriveranno nei prossimi giorni, ma l'intesa è stata trovata e limata in ogni dettaglio. Il brasiliano, a Torino dal 2019, rinnova il contratto in scadenza nel 2024, confermandosi sempre più come punto fermo della squadra bianconera, anche nei prossimi anni. Classe 1991, uno scudetto, una Coppa Italia e una Supercoppa nel suo palmares con la Juve, Danilo sposa la Juve anche per i prossimi anni, fascia da capitano compresa.