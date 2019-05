non era mai scomparso dai radar della Juventus, dopo un’estate che l’aveva visto in cima alla lista degli obiettivi di Paratici per il centrocampo. Negli scorsi giorni i bianconeri hanno intensificato i contatti con l’entourage del serbo, trovando un’intesa di massima: come scrive Tuttosport, si ragiona su unMa l’affare è ancora lontano dalla conclusione: come via abbiamo già raccontato su ilBiancoNero.com , al momento tra Juve e Lazio ballano circa 30 milioni di euro per il cartellino di Milinkovic. Il presidente biancoceleste Lotito si è convinto ad abbassare le pretese rispetto agli oltre 100 milioni chiesti un anno fa, ma la valutazione non trova ancora d’accordo i campioni d’Italia.