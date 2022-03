Tira e molla: il titolo per la telenovela sul rinnovo di Paulo Dybala con la Juventus. A metà di questa settimana dovrebbe esserci l'incontro tra Antun e la dirigenza bianconera; se non decisivo, comunque, potrebbe dare un'accelerata, in un senso o nell'altro. Se il numero 10 non dovesse rinnovare, intanto, la società bianconera prepara le contromosse. Una è legata a doppio filo al futuro di Morata che, senza Dybala, potrebbe essere riscattato dall'Atletico Madrid. In questo caso, la trattativa sarebbe da imbastire con il club spagnolo, per abbassare la cifra precedentemente pattuita di 35 milioni.