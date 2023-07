Come riporta Gazzetta, lasi trova ad affrontare la necessità di fare sacrifici per riequilibrare il bilancio. La mancata partecipazione alla prossima UEFA Champions League, a causa dei 10 punti di penalizzazione in Serie A derivanti da un accordo, comporterà un debito di circa. Per recuperare questa somma, saranno necessari risparmi sugli stipendi e vendite di giocatori. La Juventus sta valutando le strategie da adottare per affrontare questa sfida finanziaria e garantire la stabilità economica nel futuro prossimo.