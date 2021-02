Si cerca la svolta, anche da calcio piazzato. Soprattutto, da calcio piazzato. Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala, Dejan Kulusevski e Federico Bernardeschi: a chi toccherà, stavolta? La risposta è semplice: finché CR7 è in campo, le gerarchie non si toccano. Però Cristiano non è certo un cecchino, o almeno non più: in bianconero ha siglato solo una rete su parecchi tentativi. Ecco che allora si provano altre strade per ovviare al problema. Chissà che il ritorno di Dybala in questo senso non possa essere un segnale. Insomma, staremo a vedere. Ma resta un problema vero. Per Opta, i bianconeri hanno segnato 23 volte su punizione diretta: nelle ultime cinque stagioni e mezza. Dal 2015-16 a oggi, il icco è stato raggiunto con le 8 del 2017-2018, poi sette nell'anno precedente, 4 nel 2015-16 e 3 nel 2019-2020. Una sola con Sarri. Zero quest'anno.