Domani sera la Juve affronterà il Napoli allo Stadium, pronta a vendicare il 5-1 della scorsa stagione. Ma quello del Maradona non è stato l'unico risultato pesante incassato dai bianconeri negli ultimi anni, dato che la Juve ha vinto solo una delle ultime 7 sfide disputate contro il Napoli in campionato. Il riferimento va alla gara del 7 aprile 2021, con i gol di Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala per i bianconeri e Lorenzo Insigne per i partenopei.