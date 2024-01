Dusanincide, ancora. Il gol a Salerno per vincere una gara complessa allo scadere, la doppietta contro il Sassuolo per decidere un altro match e così DV9 si è messo sulle spalle la Juventus. Finalmente decisivo e determinante, come quasi mai era stato in bianconero. E anche i dati - Opta - lo premiano e lo elevano a perno ora irrinunciabile.1 - Dusan Vlahovic è diventato il giocatore più veloce a segnare una doppietta con gol da fuori area con la Juventus dall'inizio di una partita Serie A da quando Opta raccoglie questo dato (dal 2004/05): 37 minuti. Gittata.