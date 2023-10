La pausa per le nazionali, la seconda della stagioneSono passate 8 giornate ovvero più di 1/5 del campionato. La squadra di Massimiliano Allegri si trova al terzo posto, a quattro punti dal Milan, primo in classifica, e a due dall'Inter. Rispetto ad un anno fa, quasi tutti i dati sono in miglioramento e mostrano una Juve più efficace. Prima di tutti, i punti realizzati dai bianconeri, quattro in più, una media quindi superiore di 0,5 a partita confrontando le prime 8 giornate del campionato 2022/2023.Andando più nello specifico, i miglioramenti della Juve si evidenziano con la produzione offensiva.(gli xgol sono un parametro che assegna a ogni tiro una probabilità di generare un gol, sulla base di dati statistici relativi a distanza, posizione, tipo di conclusione ecc.). A livello di triangolazioni chiuse con successo, se pur ancora lontana dalle prime posizioni, come riferisce Tuttosport, la squadra di Allegri è comunque migliorata passando dalla quindicesima posizione dell'anno scorso alla nona attuale. Infine, i 30 cross riusciti portano i bianconeri dietro solo ad Udinese ed Inter sotto questo aspetto.Crescita anche difensiva, perché se è vero che i gol subiti sono uno in più nel confronto con la passata stagione, quattro dei sei sono arrivati in una sola partita.contro l’1 concesso in media nello scorso campionato. I dati evidenziano un miglioramento anche per quanto riguarda i contrasti vinti e i palloni intercettati. Numeri e statistiche che confermano una Juve diversa (in senso positivo), rispetto a quella dell'anno scorso ma che allo stesso tempo lasciano alla squadra ancora un margine di crescita notevole. In molte "classifiche", i bianconeri non sono ai primi posti.