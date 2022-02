Quanto corrono i centrocampisti della Juve? Anzi: riformuliamo. Quanto corrono in più i centrocampisti della Juve? Come racconta Gazzetta, le sensazioni “visive” trovano conferme nei numeri. I più immediati riguardano i chilometri corsi ad alta intensità, con scatti sopra ai 20 km all’ora: la partita di domenica ha fatto registrare il picco dell’ultimo periodo, in cui il trend è in crescita costante, dalla trasferta di Roma in poi. E il confronto con le prime giornate (pareggio con l’Udinese, sconfitta col Napoli) è clamoroso, con un aumento della distanza corsa in sprint anche del 20 per cento.