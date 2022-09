Lasta faticando tantissimo in questo inizio di stagione soprattutto a livello offensivo, considerando che per quanto riguarda la difesa, solo l'Atalanta ha concesso meno gol dei bianconeri. A confermarlo sono i dati di The Analyst riportati quest'oggi dalla. A fare riflettere è in particolare una statistica, ovvero quella dei passaggi completati nella metà campo avversaria che vede la squadra allenata daUn dato che non si allontana troppo da quello di altre big come Inter e Lazio che però rispetto aipossono vantare numeri in termini realizzativi nettamente superiori. Si passa dalle 13 reti di Inter e LazioA evidenziare ancora di più le difficoltà in fase produttiva, c'è anche la statistica dei tiri in porta.ovvero meno di quattro conclusioni a match. Numeri che la portano ad essere addirittura quattordicesima in questa classifica, al pari proprio del Bologna che sfiderà domenica.La cura a tutto ciò, o almeno quello che Allegri si augura, passaMentre in Champions League è già stata testata sia contro Psg che con il Benfica,La Juve deve ripartire da questi due giocatori e dalla reciproca intesa che già parzialmente si è vista e può solamente crescere. In totale infatti sono 7 su 11 i gol stagionali che portano la firma dei due attaccanti. Una soluzione che oltre a migliorare le statistiche offensive può aiutare Vlahovic a sentirsi meno isolato permettendogli così di non essere l'unico a lottare in mezzo ai difensori avversari.