La Juventus scende in campo all'Allianz Stadium questa sera contro la Lazio per la gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia. Come preannunciato da Massimiliano Allegri non sarà della gara Paul Pogba per un fastidio muscolare rimediato negli allenamenti settimanali. C'è invece Juan Cuadrado, in forma e scalpitante. Presente nell'elenco anche Dusan Vlahovic che questa sera giocherà titolare come annunciato dal tecnico in conferenza stampa. Out Bonucci, Kaio Jorge, Milik e Pogba. Questo l'elenco completo dei giocatori a disposizione di Allegri questa sera.