I nostri convocati per la prima in casa del 2023 #JuveUdinese pic.twitter.com/4e9HFiWf1C — JuventusFC (@juventusfc) January 7, 2023

Torna in scena laoggi alle ore 18 contro l'Udinese all'Allianz Stadium. Sono appena stati diramati i convocati per la gara dello Stadium. Rientra Angeltra i giocatori a disposizione, come annunciato da Massimiliano Allegri ieri in conferenza stampa. Non figura nell'elenco però Gleison. Di seguito la lista completa.