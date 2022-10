Manca sempre meno al big match in programma domani sera alle 18 a San Siro tra Milan di Stefano Pioli e la Juventus di Massimiliano Allegri. Sono appena stati diramati i convocati per la gara. Ci sono sia Arek Milik che Leonardo Bonucci come annunciato da Allegri in conferenza stampa. Ancora assenti Federico Chiesa, Mattia De Sciglio, Marley Akè, Kaio Jorge e Paul Pogba, squalificato Angel Di Maria.Szczesny, Perin, PinsoglioBremer, Danilo, Alex Sandro, Bonucci, Gatti, RuganiFagioli, Miretti, Rabiot, Locatelli, McKennie, Cuadrado, Kostic, ParedesVlahovic, Milik, Kean, Soulè