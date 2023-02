Sono stati da poco diramati i convocati per la gara contro il Torino di questa sera. Come annunciato da Massimiliano Allegri in conferenza stampa è tornato Paul Pogba, dopo il lungo infortunio e sarà a disposizione. C'è anche Federico Chiesa che aveva saltato per infortunio la gara contro il Nantes di Europa League. Di seguito l'elenco dei convocati.