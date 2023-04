Mancano poche ore e si accenderanno i riflettori dell'Allianz Stadium per la gara di Europa League tra Juventus e Sporting Lisbona. Da poco è stato reso noto l'elenco dei convocati per la gara: non ci sono Mattia De Sciglio ed Alex Sandro ma riecco nell'elenco dei giocatori a disposizione di Massimiliano Allegri Paul Pogba. Di seguito l'elenco completo dei convocati.