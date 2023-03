Emergenza in attacco. Tra i convocati di Massimiliano Allegri per il reparto offensivo soltanto Dusan Vlahovic, Mathias Soulè e Samuel Iling-Junior. Rientra De Sciglio, out in difesa Alex Sandro. Squalificato Moise Kean dopo il gesto di Roma. Assente anche Paul Pogba che ha rimediato un problema muscolare nella rifinitura di questa mattina. Questa sera alle 20.45 si accenderanno i riflettori dell'Allianz Stadium. Di seguito l'elenco completo dei giocatori a disposizione di Massimiliano Allegri per la gara di questa sera: