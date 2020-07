Bastano tre punti alla Juventus per conquistare il suo nono scudetto consecutivo. Penultima gara casalinga di campionato, questa sera alle 21.45 all'Allianz Stadium, contro la Sampdoria. La Juve scende in campo con la Samp, alla ricerca di tre punti decisivi. Out Chiellini, Douglas Costa, Khedira e De Sciglio. Torna Higuain.



Ecco l'elenco completo:



Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon;

Difensori: de Ligt, Alex Sandro, Danilo, Rugani, Demiral, Bonucci;

Centrocampisti: Pjanic, Ramsey, Matuidi, Rabiot, Bentancur, Muratore;

Attaccanti: Ronaldo, Dybala, Higuain, Cuadrado, Bernardeschi, Olivieri, Zanimacchia.