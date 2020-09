6









Ancora poco più di 24 ore per vedere all’opera la Juventus nel suo primo importante test stagionale. Domani, alle ore 20.45, L’Olimpico sarà il teatro del big match tra la squadra di Andrea Pirlo e la Roma, in cerca di riscatto dopo il pasticcio Diawara che è costato la sconfitta a tavolino contro l’Hellas Verona di Juric. Saranno della sfida sia Paulo Dybala che Alvaro Morata, mentre non compaiono gli infortunati De Ligt e Alex Sandro e Khedira, considerato fuori dal progetto. Ecco la lista dei convocati del Maestro:



Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon.



Difensori: De Sciglio, Chiellini, Danilo, Cuadrado, Bonucci, Rugani, Demiral, Frabotta.



Centrocampisti: Arthur, Ramsey, McKennie, Rabiot, Bentancur, Portanova, Kulusevski.



Attaccanti: Ronaldo, Morata, Dybala, Douglas Costa, Vrioni.