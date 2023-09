Alle 15, allo Stadium, i bianconeri affronteranno la Lazio, reduce dal successo esterno per 1-2 sul Napoli prima della sosta. Mister Allegri ha diramato la lista dei giocatori convocati per Juventus-Lazio: c'è Federico Chiesa, out invece ovviamente Paul Pogba, sospeso, l'infortunato De Sciglio e anche Dean Huijsen.1 Szczesny3 Bremer4 Gatti5 Locatelli6 Danilo7 Chiesa9 Vlahovic11 Kostic12 Alex Sandro14 Milik15 Yildiz16 McKennie17 Iling-Junior18 Kean20 Miretti21 Fagioli22 Weah23 Pinsoglio24 Rugani25 Rabiot27 Cambiaso36 Perin41 Nicolussi Caviglia