La Juventus si prepara ad affrontare la Fiorentina. Oggi, alle 18 all'Allianz Stadium, i bianconeri scendono in campo per una gara che può regalare tre punti preziosi in una sfida non banale. Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei convocati:C'è, invece, recuperato. Dalla Juve Next Gen arrivano Barbieri e Barrenechea.