La Juve è in partenza per Milano. Questa sera alle 20.45 semifinale di andata di Coppa Italia. Out ancora Paulo Dybala, infortunato, fuori anche Ramsey. Ecco i giocatori convocati da Mister Pirlo:



PORTIERI - Szczesny, Buffon, Pinsoglio



DIFENSORI - Chiellini, De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Cuadrado, Bonucci, Demiral, Dragusin, Frabotta



CENTROCAMPISTI - Arthur, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Fagioli, Kulusevski, Peeters



ATTACCANTI - Ronaldo, Morata.