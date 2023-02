Questa sera Sarà Juventus-Nantes all'Allianz Stadium. Diramato l'elenco dei convocati della Vecchia Signora in vista della gara di Europa League. Ci sono Juan Cuadrado e Leonardo Bonucci. Sempre out Paul Pogba nonostante l'allenamento parzialmente in gruppo di ieri. Questo l'elenco completo dei giocatori a disposizione di Allegri questa sera. Out Mattia Perin per un attacco influenzale.